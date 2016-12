Tragjike / Radhët e gjata në kufi, ndërron jetë i riu nga Kosova

Shtuar më 25/12/2016, ora 13:10

Një i ri nga Kosova ka ndërruar jetë në kufirin mes Hungarisë dhe Serbisë.Viktima është një 26 vjeçar nga Prishtina, me nënshtetësi gjermane, i cili ishte duke pritur që nga Hungaria të hyjë në kufirin e shtetit serb në të cilin janë krijuar kolona të gjata të mërgimtarëve kosovarë. Personi me inicialit E.B, ka rrëfyer për redaksinë momentin e vdekjes së të riut në orët e hershme të ditës së sotme."Unë isha pas veturës së personit i cili ndërroj jetë në moment të pa pritur , aty ku ishim të gjithë duke pritur të hyjmë në kufirin serb.Në veturën me tabela gjermane e cila i takonte personit të ndjerë, ka dalë bashkudhëtari i tij i cili menjëherë ka sinjalizuar në panik se personi i cili ngiste veturën është në gjendje të rënë shëndetësore, duke kërkuar ndihmë.Pasi kërkuan ndihmë tek autoritetet serbe që ishin aty pranë, ndihma e shpejtë ka ardhur gjysme ore me vonesë ku tanimë personi kishe ndërruar jetë", ka rrëfyer E.B, për "Indeksonline". /albeu.com/