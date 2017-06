Thaçi: Ushtria formohet këtë vit, s’mund ta ndal askush

Shtuar më 04/06/2017, ora 21:15

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ripërsëritur se Kosova do të bëhet me ushtri këtë vit. Thotë se askush brenda apo jashtë vendit nuk mund ta ndalojë këtë proces.“Forcat e armatosura të Kosovës do të formohen gjatë këtij viti, në një proces të koordinuar me NATO’n dhe partnerët e tjerë ndërkombëtarë. Do të jetë një forcë e standardeve të NATO’s. Një forcë multietnike. Do të jetë ushtri e mirëfilltë e një vendi të pavarur dhe sovran.Do të punojmë edhe në kampanjën që kemi filluar për përfshirjen e të gjitha komuniteteve në këtë ushtri të ardhshme të Kosovës si parakusht për partneritet dhe anëtarësim në NATO dhe theksoj se Forcat e Armatosura të Kosovës do të themelohen gjatë këtij viti dhe askush nuk do të mund ta pengojë qoftë ndonjë faktor brenda apo nga faktorët jashtë Kosovës Askush nuk e ka të drejtën e vetos. Ky është vullneti i qytetarëve të Kosovës . Është vendimi i institucioneve të Kosovës për themelimin e Forcave të Armatosura të Kosovës ”, tha Thaçi për televizionin publik. /albeu.com/