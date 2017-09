Thaçi takohet me zëvendëskryeministrin Pacolli

Shtuar më 15/09/2017, ora 20:19

Presidenti i Republikës së Kosovës , Hashim Thaçi ka pritur sot në takim zëvendëskryeministrin e parë dhe ministrin e jashtëm të Kosovës , Behgjet Pacolli , të cilin e ka uruar për pozitën e re.Në këtë takim është biseduar për bashkërendimin e agjendës së politikës së jashtme të Kosovës , e cila ka për qëllim forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës “Do të vazhdojmë me procesin e njohjeve, të anëtarësimit në organizata ndërkombëtare, dinamizmin e diplomacisë ekonomike dhe kulturore. Për të gjitha këto kam besim të plotë dhe do të bashkëpunojmë ngushtë me zëvendëskryeministrin e parë, Pacolli ”, ka thënë presidenti.Nga ana tjetër, zëvendëskryeministri i parë, Behgjet Pacolli ka falënderuar presidentin Thaçi për mbështetje./albeu.com/