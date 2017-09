Thaçi niset drejt Washington, zbulohet arsyeja

Shtuar më 10/09/2017, ora 18:47

Presidenti i Republikës së Kosovës , Hashim Thaçi , ka udhëtuar për në Washington të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, së bashku me koordinatorin nacional për Sfidën e Mijëvjeçarit në Kosovë, Petrit Selimi. Thaçi të martën, në emër të Republikës së Kosovës , do të nënshkruajë marrëveshjen mes Kosovës dhe MCC-së, në prani të shumë kongresmenëve dhe senatorëve amerikanë.Kjo marrëveshje prej 49 milionë dollarëve amerikanë do të fokusohet në dy fusha: Sundimi i Ligjit dhe Efiçenca në Energji, përmes projekteve dhe aktiviteteve të ndryshme që do të implementohen përgjatë katër viteve.Është kjo ceremonia e parë në historinë e MCC-së, që nënshkruan një marrëveshje të tillë në Kongres.Kosova është parakualifikuar për programe të MCC-së, në nëntor të vitit 2015, me qëllim identifikimin e fushave të mundshme të investimeve transformative për rritje ekonomike, zvogëlim të varfërisë si dhe për krijimin e vendeve të reja të punës në Kosovë. /albeu.com/