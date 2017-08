Thaçi e Mustafa për sulmin në Barcelonë: Dënojmë ashpër këtë sulm, shprehim ngushellime

Shtuar më 17/08/2017, ora 23:46

Presidenti i Kosovës , Hashim Thaçi, përmes një postimi në Facebook ka dënuar sulmin terrorist në Barcelonë, nga i cili kanë mbetur të vdekur 13 persona dhe janë lënduar dhjetëra të tjerë.“Në këto çaste të rënda, populli i Kosovës bashkëndjen me familjet e viktimave si pasojë e sulmit terrorist në Barcelonë”, ka shkruar Thaçi, duke shtuar se “ne dënojmë ashpër këtë sulm dhe, së bashku me aleatët tanë, mbesim të palëkundur në luftën e përbashkët dhe të pakompromis kundër terroristëve kudo në botë”.“Vlerat demokratike që shoqëritë tona i kanë ndërtuar, nuk do të mund të përdhosen nga sulme të tilla qyqare kundër qytetarëve të pafajshëm”, përfundohet në postimin e Thaçit.Ndërkohë, ka reaguar edhe kryeministri në largim i Kosovës , Isa Mustafa Sipas një njoftimi të Kryeministrisë, kryeministri Isa Mustafa ka dënuar sulmin terrorist në Barcelonë, duke shprehur ngushëllime për popullin spanjoll dhe të prekurit nga aktet e sotme. Mustafa , me këtë rast ka shprehur solidaritetin e popullit të Kosovës “Kosova qëndron pranë popullit spanjoll dhe të prekurve nga aktet terroriste, në këto çaste të vështira”, ka shkruar kryeministri