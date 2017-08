KOMENT/Thaçi do të shkojë me kokëdhimbje te Vuçiçi

Shtuar më 29/08/2017, ora 16:23

Me ftesë të Federika Mogherinit Presidenti i Kosovës , Hashim Thaçi pritet të takohet në Bruksel me homologun serb Aleksandër Vuçiç në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.Presidenti Aleksandër Vuçiç e ka konfirmuar menjëherë pjesmarrjen në takim por nga ana tjetër homologu kosovar Hashim Thaçi nuk e ka konfirmuar këtë pjesmarrje. albeu.com ka tentuar të marrë përgjigje nga këshilltari për media i Thaçit por ky i fundit ka preferuar të mos përgjigjet.Nga ana tjetër duket se nuk do të jetë i lehtë takimi Thaçi-Vuçiçdhe sipas gjasave i destinuar të dështojë.Kjo duket qartë edhe nga deklarata e sotme e Vuçiçit i cili në fjalën e tij ka paralajmëruar të pranishmit që do të jenë në takim se do të iu dhembë koka nga pyetjet e tij për shkak të arrestimit të një qytetari serb nga ana e policisë së Kosovës . Edhe pse i moshuari serb akuzohej për krime lufte nga Gjykata Themelore e prizrenit, ai ka marrë mbeshtetjen zyrtare nga qeveria e Serbisë dhe Lista Serbe që është pjesë e Kuvendit të Kosovës Ndërkaq nga ana tjetër liderët serbë i bëjnë hapur presion kryeministrit maqedonas Zaev që të mos t'i japë votën pro Kosovës në antarësimet në UNESKO dhe INTERPOL.Këto veprime të Beogradit po e venë në mëdyshje fazën e re të dialogut edhe pse pretendohet që në këtë fazë do të bëhet normalizimi i plotë i marrëdhënieve Kosovë-Serbi.Gjithashtu sipas mediave serbe risi në këtë fazë të bisedimeve do të jetë edhe përfshirja e amerikanëve, por kjo nuk është e konfirmuar zyrtarisht.Kurse në Kosovë pritet me kërshëri reagimin e kryeministrit të ri pasi sipas situatës mund të jetë Ramush Haradinaj ose Albin Kurti, figura këto që vazhdimisht e kanë kundërshtuar këtë format të dialogut . Edhe Ministrja në Detyrë për Dialog, Edita Tahiri është shprehur për albeu.com se është në pritje të formimit të qeverisë dhe nuk ka djeni nëse do të jetë pjesë e ekipit të bisedimeve në këtë fazë.Hashim Thaçi është figura që e filloi këtë dialog dhe me shumë gjasa do të jetë po ai që do e përmbylle. Suksesi i Thaçit në dialog tashmë shihet si një dritë e zbehtë në një tunel dhe si përfundim mund të theksohet se vetëm suksesi i këtij dialogu mund ta kthejë Thaçin në historinë e Kosovës si një hero, ndërsa dështimi i saj do të jetë fatale për karrierën e tij në politikë./albeu.com/