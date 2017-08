Tërhiqet kandidati i AKR-së për Prishtinën, pritet të kandidojë Pacolli

Shtuar më 25/08/2017, ora 17:46

Aleanca Kosova e Re ka tërhequr nga kandidatura për kryetar të Prishtinës, Vesel Makollin, të cilit i ishte dërguar emri në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.Zërat se presidenti i AKR-së, Behgjet Pacolli , do t’i futet garës për të parin e kryeqytetit tani më po konfirmohen.Sekretari i kësaj partie, Makolli ka konfirmuar për “Indeksonline” se s’do të jetë pjesë e garës për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 22 tetor.“Jo nuk do të jem unë kandidati për Prishtinën. Nuk mundem sot të ju jap informacione se kush do të jetë ai. Por, dihet se do të jetë dikush tjetër nga AKR-ja”, ka thënë shkurt ai.Ndërsa për atë se Pacolli do të jetë kandidati për kryetar të Prishtinës, Makolli është shprehur i rezervuar në këtë drejtim.“Nesër në ora gjashtë të mbrëmjes do të dihet edhe zyrtarisht për kandidatin e Aleancës Kosova e Re për kryetar ”, është shprehur sekretari i AKR-së.