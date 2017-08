Të rinjtë e PDK-së: Shpend, ju jeni sinonim i vandalizmit

Shtuar më 11/08/2017, ora 17:53

Rinia e PDK-së së Prishtinës i ka reaguar kryetarit të Shpend Ahmetit, i cili përmes një statusi e politizoi një akt vandal në Gërmi, duke aluduar në aksionet politike të të rinjve të PDK-së.Leutrim Retkoceri, i të rinjve të PDK-së, i cili dje ia dhuroi topin me mbishkrime “korrupsion”, “punësime politike”, “tenderë”, ka shkruar në llogarinë e tij se ngjyrimi politik që Ahmeti i ka dhënë një akti vandal në Gërmi vetëm tregon sa i pagdhendur është ai.Ai ka thënë se Vetëvendosje është sinonim i vandalizmit. Shpend Ahmeti përmes një postimi i paska dhënë ngjyrim politik një akti vandal në Gërmi. E ultë shumë prej tij si kryetar, por kjo vetëm tregon sa i pagdhendur dhe i pamatur është.Edhe gjuhën e ke të lëshuar, por është e kuptueshme kur shok e ka Fisnik Ismailin, një rrugaç ky i rryer.Vandalizmi është gjuhë dhe sjellje e juaja. Ti, Shpend Ahmeti, bashkë me ata mercenarët që të ka detyruar t’i punësosh Dardan Molliqaj, e keni shkatërruar pronën publike dhe private në Prishtinë.Ti i ke prirë grupeve të dhunshme, që kanë vandalizuar Komunën e Prishtinës. Keni djegur vetura dhe keni kidnapuar zyrtarë. Keni sulmuar policinë dhe institucionet me gurë e molotovë. Madje, Kuvendin e Kosovës edhe me raketahedhës.Ju jeni sinonim i vandalizmit!Mos u viktimizo për mospunën tënde, dembel!”, ka shkruar Leutrim Retkoceri. /albeu.com/