Të rinjtë e PDK-së pas shiut peshkojnë në sheshet e Prishtinës

Shtuar më 17/08/2017, ora 19:47

Rinia Demokratike e Prishtinës ka ironizuar me gjendjen e shesheve të Prishtinës pas shiut , duke peshkuar në mënyrë simbolike mbi to Në këtë mënyrë ata kanë shprehur pakënaqësitë e tyre me menaxhimin e rrugëve të Prishtinës nga qeverisja e Shpend Ahmetit dhe Lëvizjes Vetëvendosje.“Prishtina nuk ka lum për të peshkuar, por nuk ka as kryetar, i cili di të kujdeset për qytetin tonë.Përkundër këtyre, siç edhe po e shihni, tash në rrugët e Prishtinës është krijuar një lum, të cilit po i mungon vetëm edhe jahti dhe Shpend Ahmeti në të. Kjo nuk është hera e parë që kryeqyteti përmbytet dhe e dimë që Shpendi nuk është Zoti për ta ndalur shiun, por do duhej të ishte i zoti për t’i menaxhuar situatat pas shiut në rrugët e Prishtinës ”, ka thënë Triumf Sadikaj. Sipas një komunikate të degës së PDK-së, kryetari i të rinjve të Prishtinës ka thënë se qytetarët po i vuajnë pasojat e mospunës dhe mosdijes së Shpend