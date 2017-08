"Synoj një qeveri të gjerë"

Shtuar më 28/08/2017, ora 21:08

Kandidati për Kryeministër i Kosovës nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj , deklaroi se po bën përpjekje për të formuar një qeveri sa më të gjerë.Në një interviste për Zërin e Amerikës, ai sqaroi se brenda kësaj jave ose javën e ardhshme, do të mbahet vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit.Pas shtimit të Ramush Haradinajt për të formuar qeverinë e re, Vetëvendosja dhe LDK filluan negociatat për të përafruar programet e tyre për ta nxjerrë vendin nga ngërçi politik dhe kriza institucionale. Por, Haradinaj , shprehet se kjo gjendje nuk do të vazhdojë përgjithmonë. Madje ai i bëri thirrje partive politike që të kontribuojnë për të zgjidhur krizën në Kosovë, e cila ka paralizuar institucionet që pas zgjedhjeve të 11 qershorit.Nga ana tjetër, Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës bënë të ditur për mediat se do të vazhdojnë përpjekjet për të përafruar programin e tyre. Ndërkohë, disa media në Prishtinë kanë shkruar se koalicioni PAN ka arritur një marrëveshje me AKR e Behxhet Pacollit, duke i dhënë fund kështu dilemave për krijimin e qeverise se re.