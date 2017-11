Sulmohet më sëpatë në kokë një person në Kabash të Vitisë

Shtuar më 18/11/2017, ora 19:40

Një person është sulmuar me sëpatë në kokë në fshatin Kabash të Vitisë dhe për pasojë ka marrë lëndime të rënda trupore.I dëmtuari me iniciale N.A nga Gjilani ka deklaruar se njëherë është kanosur me armë zjarri nga i dyshuari pastaj kanë filluar goditjet me sëpatë nga djali i tij.Viktima ka deklaruar se agresorët janë të njohur për të. Gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetë, teksa gjendet i shtrirë në emergjencën rajonale të Gjilanit.E i dyshuari L.M është arrestuar nga policia, ndërsa i dyshuari tjetër T.M gjendet ende në arrati.Motivi i rastit besohet të jetë një zënkë e para disa muajsh. /albeu.com/