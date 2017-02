Stoltenberg: NATO garanton praninë dhe sigurinë në Kosovë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 03/02/2017, ora 14:47

Stabiliteti i Ballkanit është shumë i rëndësishëm për NATO-n, andaj KFOR-i do të vazhdojë misionin e vet në Kosovë, ka deklaruar Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg Këto komente, ai i ka bërë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovë s"> Kosovë s, Isa Mustafa Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s tha se i siguronte kryeministrin dhe qytetarët e Kosovë s"> Kosovë s se forca e KFOR-it do të mbetet në Kosovë për të siguruar një mjedis të qetë e paqësor."NATO është në Kosovë, NATO e ka forcën e KFOR-it këtu që garanton paqen dhe sigurinë në këtë rajon, si pjesë e ruajtjes së paqes në Evropë", ka thënë Stoltenberg . Kjo prani e KFOR-it me mbi 4.500 ushtarë, tha Stoltenberg do të jetë e pranishme në Kosovë për aq kohë sa do të jetë e nevojshme.Por para së gjithash tani është koha për dialog ka thënë ai. Në këtë kuadër, Stoltenberg u ka bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë, por edhe atyre në Beograd që të vazhdojnë dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.Sa i përket Forcës së Sigurisë së Kosovë s"> Kosovë s dhe transformimit të saj në një Forcë të Armatosur, Stoltenberg tha se NATO mbështet zhvillimin e kapaciteteve aktuale të FSK-së, kurse transformimi mbetet çështje ligjore që duhet ta zgjidhin institucionet e Kosovë s"> Kosovë s.Ndërkaq, kryeministri Isa Mustafa tha se Kosova aspiron integrimin e saj në NATO dhe se i gjithë spektri politik, në pushtet dhe opozitë ka qëndrim unik sa i përket procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.Po ashtu, Mustafa tha se institucionet e vendit e vlerësojnë lartë praninë e KFOR-it në Kosovë dhe mbështesin vazhdimin e këtij misioni.Në kuadër të zhvillimeve politike, Mustafa tha se Kosova mbetet e angazhuar për dialog, përfshi edhe me Serbinë, në mënyrë që tensionet aktuale të tejkalohen.Institucionet e Kosovë s"> Kosovë s, ka vijuar Mustafa , garantojnë sigurinë për serbët e Kosovë s"> Kosovë s dhe angazhohen për integrimin e tyre.Kosova, tha Mustafa i gëzohet anëtarësimit të Malit të Zi në NATO dhe në këtë kuadër ai tha se mbetet përkushtim i vazhdueshëm që të përmbyllet edhe çështja e demarkacionit të kufirit me këtë vend.Po ashtu, Mustafa ka ngritur edhe nevojën e transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovë s"> Kosovë s në Forca të Armatosura. Ky transformimin, sipas tij, po mbahet peng nga ana e Serbisë përmes ndikimit që e ka tek deputetët serb në Kosovë të cilët nuk po e mbështesin themelimin e ushtrisë së Kosovë s"> Kosovë s.Kryeministri Mustafa ka siguruar Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s për angazhimin e institucioneve gjegjëse të Kosovë s"> Kosovë s për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, transmeton "Rel". /albeu.com/