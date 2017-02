Stoltenberg: Kosova vendos për ushtrinë, jo NATO

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 03/02/2017, ora 15:26

Gjatë konferencës për media të Sekratarit të NATO-s, Jens Stoltenberg , dhe kryeministrit Isa Mustafa, është folur për gjendjen e Kosovës për të cilën sekretari tha se KFOR-i do të vazhdojë të qëndrojë në Kosovë.Sekretari i NATO-s, Jens Stoltenberg , është shprehur se stabiliteti në rajon është i rëndësishëm edhe për Europën, duke shtuar se KFOR-i është një aktor i rëndësishëm i rajonit.Lidhur me FSK-në, Stoltenberg tha se NATO-ja nuk vendos për këtë strukturë, por vendos vetë Kosova."NATO është e përkushtuar ndaj ruajtjes së stabilitetit në Kosovë. Ne nuk vendosim për këtë strukturë, vendosë vet Kosova", ka thënë shefi i NATO-s."Stabiliteti i Ballkanit është me rëndësi kritike për NATO-n. Siguria në këtë rajon është i rëndësishme për stabilitetin. KFOR-i është misioni më i gjatë.Jemi të interesuar të forcojmë kapacitetet vendore dhe po ashtu do të mbështesim FSK-në në kuadër të misionit aktual", ka thënë Sekratarii i NATO-s. /albeu.com/