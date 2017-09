Sot Mustafa do të takohet me 100 persona, mësohet arsyeja

Shtuar më 18/09/2017, ora 09:00

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës , Isa Mustafa takohet sot me kandidatë t për kryetarë dhe kandidatë t për Asamble të të gjitha komunave të Kosovës Bëhet e ditur se në këtë takim do të marrin pjesë 28 kandidatë për kryetarë komunash dhe mbi 900 kandidatë për Asamble Komunale.Ndryshe, më 22 tetor do të mbahen zgjedhjet lokale në Kosovë.