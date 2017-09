Sot, Haradinaj përballet me protestë në komunën ku udhëheq AAK

Rreth kësaj teme:

Banorët e Obiliqit në protestë para komunës të AAK-së

Shtuar më 12/09/2017, ora 09:20

Kryeministri Ramush Haradinaj do të pvrballet sot me protestën e parë si kryeministër në komunën ku udhëheq partia e tij. Ai do të vizitojë Komunën obiliqit në orën 11:00 por tashmë banorët e katër lagjeve të Obiliqit si lagja Mjekiqi, Mirena, Berbatofci dhe janë duke protestuar sot që nga ora 7:00 e mëngjesit përball objektit të kësaj komune.Ata kanë bllokuar komunën Obiliqit pasi që duan që kërkesat e tyre të plotësohen. E kërkesat e tyre kanë të bëjnë që të kthehet korniza e shpronësimit prej fillimit do të thotë që nga zero dhe të pranohet punësimi. Kryetar i Komunës të Obiliqit është Xhafer Gashi i AAK-së./albeu.com/