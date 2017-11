Sot, fëmijët drejtojnë Kuvendin e Kosovës

Shtuar më 20/11/2017, ora 07:56

Me rastin e Ditës së Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës, në Kuvendin Kosovës do të mbahet seancë e drejtuar nga fëmijët , me temën: “ Fëmijët udhëheqin Kuvendin ”.Të pranishmëve do t’ju drejtohet me një fjalë rasti, kryetari i Kuvendit të Kosovës , Kadri Veseli.Sipas njoftimit të Zyrës për informim të Kuvendit të Kosovës , ky aktivitet organizohet në kuadër të bashkëpunimit në mes të Kuvendit të Republikës së Kosovës , UNICEF-in, Save the Children dhe KOMF në Kosovë.