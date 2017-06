Si u vetëvra profesori në Pejë

Shtuar më 06/06/2017, ora 10:44

Pas njoftimeve nw media, Policia e Kosovws ka dhwnw versionin e saj zyrtar nw lidhje me vetwvrasjen e djeshme tw njw profesori nw Pejw."Njoftoheni se me datë 05.06.2017, rreth orës 21:00 kemi pranuar informatë se në poligonin e shenjëtarisë ne Pejë ka ndodhur një vetëvrasje. Njësitet policore menjëherë iu kanë përgjigjur informatës ku ne vendin e ngjarjes viktima shtetas shqiptar i Kosovës S.D. (1981)”, thuhet në njoftimin për media të Policisë"., - reagon policia.Sipas të dhënave hetimore, viktima përderisa ishte duke gjuajtur me armë në këtë poligon, në prezencë të instruktorit (dëshmitarit) i njëjti papritmas drejton armë n në drejtim të kokës së tij dhe shtie me armë duke kryer aktin e vetëvrasjes.Vdekjen e viktimës e ka konfirmuar mjeku kujdestar pasi është dërguar në emergjencën e spitalit rajonal në Pejë, përkundër përpjekjeve të ekipit mjekësor i njëjti nga plaga fatale ka ndërruar jetë.Në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha Njësitet relevante te DRP Pejë dhe Prokurori i shtetit, dhe me urdhër të Prokurorit kompetent trupi i pajetë i viktimës dërgohet në Institutin e mjekësinë ligjore në Prishtinë për obduksion.Rasti është duke u hetuar nga Njësiti hetimor Rajonal në bashkëpunim të plotë me Prokurorin e shtetit për të sqaruar të gjitha rrethanat të cilat e ka shtyrë viktimën të kryej veprën e vetëvrasjes.