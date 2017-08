Shyqeri Bytyci kandidat i Nismës për komunën e Prishtinës

Shtuar më 22/08/2017, ora 22:44

Kanë mbetur edhe pak orë deri në përfundimin e afatit për dorëzimin e listave me emrin për kandidatët për kryetar komune, edhe Nisma ka caktuar kandidatin për kryetar të Prishtinës Burime të Gazetës Blic bëjnë të ditur se Shyqeri Bytyqi është kandidati i Nismës për Prishtinën. Bytyqi do te jetë kandidati. Pritet shumë shpejt zyrtarizimi i tij”, thonë këto burime Bytyci në këtë garë do të përballet me Shpend Ahmetin nga VV, Arban Abrashin nga LDK, Lirak Çelajn nga PDK dhe Arbër Vllahiun nga AAK.