Shtohen makinat e vjetra në Kosovë

Shtuar më 29/08/2017, ora 16:21

Kanë mbetur edhe katër muaj para hyrjes në fuqi të ligjit për kufizim të importit të automjeteve deri në 10 vjet të vjetra, ku ka nisur një dyndje e madhe e importit të automjeteve të përdorura Të dhënat e deritanishme flasin për një rritje të madhe të importit të këtyre automjeteve të përdorura , në krahasim me periudhën e njëjtë të viteve të kaluara.Nga janari e deri më sot në Kosovë janë importuar 17 000 mijë vetura të përdorura , ku me këtë rast në buxhetin e shtetit janë derdhur plot 18 milion euro.Zëdhënësi i Doganës Adriatik Stavileci,ka treguar se për shkak të hyrjes në fuqi të ligjit për ndalimin e importit të veturave më të vjetra se 10 vite, në muajt e parë të këtij viti është parë një rritje e këtij importi.“Numri i automjeteve të përdorura deri më tani është afër 17000 mijë copë, deri sa vlera e tyre është rreth 80 milion euro. Gjatë muajve të fundit kemi parë një tendencë rritje të importit të veturave të përdorura ”, ka thënë ai.Ndërkaq sa i përket brendeve më të preferuara nga kosovarët, dominojnë veturat e kompanive gjermane me mbi 60 %.“Sa i përket brendeve të importit të automjeteve dominojnë brendet gjermane me mbi 60 % të tregut ku edhe tek brendet gjermane prin Volswagen me rreth 40% të të gjitha automjeteve , pastaj është Opel, Mercedes dhe BMW”, ka përfunduar Stavileci./indeksonline