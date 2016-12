Shqetësohet Beogradi, socialistët serbë i rikthehen pjesëmarrjes në parlamentin e Kosovës

Shtuar më 24/12/2016, ora 12:29

Socialistët serbë kanë vendosur t’i kthehen pjesëmarrjes në punën e qeverisë së Kosovës pas marrëveshjes me Isa Mustafën dhe ky është shqetësimi kryesor i Listës Srpska dhe qeverisë Serbe.Shqetësimi qëndronm në faktin se edhe dy anëtarët e qeverisë së Kosovës , Branimir Stojanoviç dhe Dalibor Jevtiç mund të përfundojnë sikur Lubomir Mariç i partisë së Vuçiqit , i cili fal votave të Lëvizjes së Socialistëve është shkarkuar nga posti i ministrit. Serbë t nga Qeveria dhe Parlamenti kanë “ngrirë” pjesëmarrjen në punë e qeverisë së Kosovës , para së gjithash për shkak të Ligjit për Trepçën. Mirëpo, PS është dakorduar me Isa Mustafën që të “shkrihen” dhe të kthehen në parlament.Shkarkimi i Lubomir Mariçit ka ardhë pas kësaj marrëveshje,” thekson një burim pranë qeverisë së Serbisë për të përditshmen serbe “Blic”, duke shtuar se dëshmi që socialistët serbë dhe Isa Mustafa janë në dakordësi të plotë, flet edhe fakti se në mbledhjen e fundit të qeverisë ishte vetëm ministrja e sapozgjedhur Mirjana Jevtiç.Ndryshe, konflikti brenda Listës Srpska është evident edhe në Parlamentin e Kosovës ku pesë deputetë nga kjo listë që vijnë nga rradhët e socialistëve dhe liberalëve serbë morrën pjesë në seancën e fundit ndërsa 6 deputetët tjerë tjerë nga partia e Vuçiqit vazhdojnë të bojkotojnë punimet parlamentare.Reagimet për zhvillimet ndër serbë në Kosovë tashmë janë të ashpëra nga Beogradi, ndërsa epilogu i bashkëpunimit në mes të socialistëve serbë dhe atyre të Vuçiqit do të bëhet publik pas mbledhjes së të hënës, ditë kur pritet të përjashtohen edhe serbë t e pabindur dhe bashkëpunues me Isa Mustafën, shkruan Ora Neës.Drejtori i Zyrës për Kosovën pranë qeverisë së Serbisë, Marko Gjuriç tha se pas kësaj mbledhje të përfaqësuesëve serbë të Kosovës me kryeministrin e Serbisë, do të dihet se kush është serb i Aleksandar Vuçiqit dhe kush i Isa Mustafës./albeu.com/