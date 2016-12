Shpërthen Vuçiç: Jashtë partisë deputetët serbë që s'i përgjigjen Beogradit!

Shtuar më 25/12/2016, ora 16:21

Kryeministri i serbisë Aleksander Vuçiç, pritet të bisedojë nesër me përfaqësuesit politikë serbë të Kosovës për të zgjidhur konflitet mes deputetëve të Lëvizjes Socialiste dhe Listës Srbe."Disa njerëz i kanë dhënë të drejtë vetes që të punojnë diçka që është kundër interesave të Serbisë.Aty kanë qenë të përfshirë faktorë të huaj dhe natyrisht shqiptarët, ka pasur edhe gjëra tjera që unë sot nuk do të flisja", ka thënë Vuçiç.Ai ka bërë me dije se deputetët e partisë së tij që nuk i përgjigjen politikave të Beogradit, ta llogarisin veten menjëherë jashtë partisë.Lidhur me këtë, drejtori i Zyrës për Kosovë në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriç ka thënë se veprimi i deputetëve të Lëvizjes Socialiste ka thyer unitetin e përfaqësuesve serbë në Kosovë.Ai ka thënë se pas takimit do të jetë e qartë se "kush mbështetë politikën e shtetit të Serbisë dhe cilët grupe politike apo individë në vend të Qeverisë së Serbisë dhe Vuçiçit e njohin Isa Mustafën dhe qeverinë e tij si të tyren".Kujtojmë se këto ngjarje kanë ardhur pas shkarkimit të ministrit të MAPL-së Lubomir Mariç dhe vendosjen në vend të tij të ministres Mirjana Jevtiç. Përfaqësuesit e SNS-së në Kosovë pas kthimit të deputetëve të LS-së në Kuvendin e Kosovës kanë thënë se anëtarët e LS-së "Che Gevarën e zëvendësuan me Enver Hoxhën për një grusht para", ndërsa Gjuriç i ka quajtur " përfaqësuesit e vetëshpallur e të rremë serbë". /albeu.com/