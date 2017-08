Shpendi hyri në Itali pasaportë të Shqip♪7risë

Shtuar më 18/08/2017, ora 11:58

Kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti që po mbahet nga mbrëmë në Aeroportin e Milanos nga Policia italiane ka ngatërruar punë edhe më shumë pasi ka hyrë në shtetin italian me pasaportë të Shqipërisë.Pasi e kanë ndaluar Ahmetin, policia kufitare italiane e ka kontaktuar Ambasadën e Shqipërisë, shkruan Express.Por, nga dita e sotme me rastin po merret konsullata e Kosovës në Milano. Ahmeti është ndaluar nga italianët pasi një person me emër të ngjashëm që kërkohet nga Spanja është gjetur në sistemin Schengen.Vetë Ahmeti mbrëmë ka arritur të bëjë një postim duke e rrëfyer për ndalesën. Ndërkohë që është ankuar për "maltretim nga Schengeni" duke thënë se italianët kanë mundur ta "verifikojnë në Google" se është kryetar i Prishtinës.