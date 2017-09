Shpallet konkursi për bursa amerikane në Kosovë

Këshilli Amerikan për Edukim Ndërkombëtar (American Councils for International Education) shpallë konkursin për programin Kennedy-Lugar YES (Youth Exchange and Study) për bursë të plotë për në SHBA.Programi YES, i financuar nga Departamenti Shtetëror Amerikan, Zyra për Arsim dhe Kulturë ofron bursë një vjeçare për nxënësit e klasave të 10-ta dhe të 11-ta, për ta vijuar një vit të shkollës së mesme në SHBA. Nxënësit i kanë të mbuluara këto shpenzime:- Udhëtimin për në SH.B.A dhe anasjelltas;- Bursën mujore që u mundëson nxënësve të marrin pjesë në aktivitete sociale dhe të blejnë mjete personale të nevojshme;- Vendbanimin tek një familje nikoqire amerikane për një vit;- Regjistrimin në një shkollë të mesme - Pjesëmarrjen në aktivitetet orientuese të programit;- Aktivitetet e programit të organizuara në komunitetet lokale amerikane - Mbështetjen për ish-bursistët që të realizojnë projekte nëkomunitetin ku jetojnë;- Sigurimin mjekësor.Kushtet për aplikim për bursën YES janë: nxënësit duhet të jenë të regjistruar në klasë të 10-të apo të 11-të në vjeshtën e vitit 2017 "> 2017 - të jenë banorë të përhershëm të Republikës së Kosovës- të kenë njohuri te mirëfillta te gjuhës angleze- të jenë të përshtatshëm për t’u pajisur me vizë J-1- të jenë të lindur ndërmjet 1 janarit të vitit 2001 dhe 15 korrikut 2003 Nxënësit me aftësi të kufizuara mund të jenë të cilësdo klasë të shkollës së mesme , të lindur ndërmjet 15 shkurt 2000 dhe 15 korrik 2003Të gjithë nxënësit që i plotësojnë kushtet e lartpërmendura dhe janë të interesuar ta vijojnë një vit shkollor në SH.B.A, ftohen të aplikojnë në:Prishtinë, e shtunë, 23 shtator, 2017 "> 2017 , Kolegji FAMA, Rr.Gustav Mayer nr.7, 10 000 PrishtinëPrizren, e hënë, 25 shtator, 2017 "> 2017 , Kolegji FAMA, Rr.Tirana p.n., 20 000 PrizrenKamenicë, e mërkurë, 27 shtator, 2017 "> 2017 , Shkolla vokacionale “Andrea Durrsaku “, Rr.Skënderbeu62 000 KamenicëRegjistrimi në të gjitha qendrat e testimit bëhet mes orës 9:00-12:00 Nxënësit në testim duhet të sjellin:-një fotografi në formatin 3 x 4 cm-certifikatën e lindjes, pasaportën, ose një dokument tjetër identifikimi - dhe një stilolaps