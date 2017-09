Shkencëtarët zbulojnë nëse shqiptarët janë evropianë

Shtuar më 12/09/2017, ora 08:43

Të gjithë banorët e Europës janë kushërinj të largët me njëri tjetrin, thonë shkencëtarët . Një studim i Universitetit të Kalifornisë ka gjurmuar origjinën fisnore të popujve të Europës.Sipas studiuesve Coop dhe Ralph, paraardhësit e italianëve kanë qenë fis me ata të spanjollëve. Ndërsa paraardhësit e shqiptarëve kanë pasur lidhje gjaku me ata të grekëve dhe maqedonasve.Gjithsesi, dy italianë të sotëm kanë më pak kushërinj të lashtë të përbashkët se shqiptarët . Dy shqiptarë sot, kanë më shumë farefis të përbashkët në lashtësi se çdo popull tjetër. Shkencëtarët kanë mbetur të surprizuar me këtë të dhënë që vlen për Shqipërinë dhe Kosovën.Kjo e dhënë tregon se shqiptarët sotëm rrjedhin të gjithë nga një grup i vogël paraardhësish.