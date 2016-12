SHBA-të kërkojnë që Kosova ta themelojë Asociacionin

Shtuar më 28/12/2016, ora 11:48

Greg Delawie , kryediplomati amerikan në Kosovë, ka thënë se do t’i inkurajojw të gjithë aktorët politikë në Kosovë që të nisin punën në krijimin e Asociacionit të komunave serbe.“Konsideroj se është me rëndësi që të shkohet përpara në raport me Asociacionin e komunave me shumicë serbe, por më duhet të them se është bërë mjaft.Është e qartë se gjërat mund të ndodhin më shpejtë, do të doja të ishte kështu.Sigurisht se përkrahim zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në gusht të vitit 2015 dhe mendojmë se është krejtësisht e mundur që Asociacioni i komunave me shumicë serbe të krijohet në pajtim me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të para një viti.Do t’i inkurajoja njerëzit që të punojnë në këtë drejtim”, ka thënë Delawie në një intervistë dhënë televizionit publik./albeu.com/