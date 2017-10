Serbia i largohet debatit për një referendum në Preshevë

Shtuar më 04/10/2017, ora 17:24

Kryeministrja serbe, Ana Brnabiq ka deklaruar se në rast që Lugina e Preshevës kërkon bashkim me Kosovën në modelin e Katalunisë, ajo nuk është hapur për debat.E pyetur nëse përfaqësuesit e këshilleve nacionale kanë diskutuar kërkesën për Serbinë jugore, në rast se kërkon bashkimin me Kosovën si model i Katalunisë, Brnabiq ka thënë se ajo nuk është bërë dhe se nuk dëshiron të flasë për këtë, transmeton Indeksonline.“Këto nuk janë tema të diskutimit, diskutimi në lidhje me mekanizmat institucionale në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Serbisë. Kjo absolutisht nuk është në përputhje me Kushtetutën apo ligjet, për këtë arsye nuk jam e hapur për debat”, ka thënë Brnabiq para gazetarëve, teksa u takua për herë të parë me këshillin e minoriteteve.Lideri i Lëvizjes për Progres Demokratik, Jonuz Musliu , ka thënë se Serbia duhet të pranojë referendumin e marsit të vitit 1992, në përputhje me Kartën e OKB-së, e cila garanton vetëvendosjen e popujve indigjenë. Musliu gjithashtu ka mirëpritur referendumin për pavarësi të mbajtur në Kataluni duke u bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar për të njohur referendumin e shqiptarëve në jug të Serbisë të mbajtur në vitin 1992.“Referendumi është shprehje e vullnetit dhe e drejtë ligjore e popujve indigjenë në rastin e Katalunisë, të garantuar nga e drejta ndërkombëtare. Referendumi mbi shqiptarët në Luginën e Preshevës gjithashtu është i ligjshëm dhe kjo mund të garantojë paqen dhe stabilitetin ndërmjet Preshevës dhe Serbisë, por duhet të respektojnë të drejtën e shqiptarëve në jug të Serbisë, të cilët votuan në favor të bashkimit me Kosovën”, ka thënë Musliu