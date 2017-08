Rritet sërish çmimi i cigareve në Kosovë

Shtuar më 11/08/2017, ora 21:21

Pa asnjë paralajmërim, janë ngritur çmimet e disa llojeve të cigareve në Kosovë. Kjo s’është hera e parë që brenda këtij viti të rriten çmimet e cigareve , edhe pse nuk ka pasur ngritje të akcizës Pa asnjë paralajmërim janë ngritur çmimet e cigareve për 10 centë në pako, në shumicën e llojeve të tyre. Këto ngritje , pa paralajmërime, për shitësin me pakicë, Hasan Matoshi, po i ndikojnë në shitjen e cigareve . Ai thotë se rritje të tilla kanë ndodhur edhe më herët gjatë këtij viti“Cigaret janë rrit 50 euro në paket, ka 10 cent në pako, 1 euro në boks. Pa paralajmërim të shtunën e të dielën”, thotë MatoshiNgritja e çmimit të cigareve nuk ka ndodhur për shkak të ngritjes së akcizës . Zyrtarisht nga Dogana e Kosovës bëjnë me dije se nuk ka pasur ngritje të akcizës Kryetari i shoqatës së importuesve të duhanit, Ramadan Kelmendi, ndonëse premtoi se do të japë përgjigje gjatë ditës se pse janë ngritur çmimet e cigareve , një gjë të tillë, për televizionin publik, nuk e bëri. /albeu.com/