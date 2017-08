Rikthehen rradhët e gjata në Merdare, pritje deri në 5 orë

Shtuar më 19/08/2017, ora 22:06

Janë rikthyer rradhët gjata në Merdare Sot pritjet ishin deri në pesë orë.Nga pala kosovare puna kryhej me personale të plotë, në pikën kufitare të kontrollit të autoriteteve serbe punohej vetëm me një zyrtar kufitar. Udhëtarët shprehen të zhgënjyer me përsëritjen e pritjeve. Pritjet e udhëtarëve të cilët i përfunduan pushimet ishin deri në pesë orë. /albeu.com/