Rexhep Hoti i kthen përgjigje Mustafës për demarkacionin

Shtuar më 21/12/2016, ora 18:57

Pas deklaratave të bëra ditën e sotme nga Kryeministrit Isa Mustafa për demarkacionin, ka reaguar Rexhep Hoti, zëvendësministri i kulturës.Ai thotë se, Qeveria e Kosovës e ka humbur shansin për të marrë vendime të mëdha.Ky është postimi i plotë i plotë i Hotit në llogarinë e tij në Facebook:“Lutje dhe këshilla e Perëndimit që nuk u bë e që na varros si shtet!Lutja e Perëndimi, këshilla e miqve ndërkombëtar ishte që ne ta kalonim demarkacionin me Malin e Zi, sepse ishte çështje kruciale për avancimin e sferave të interesit me strategji globale të sigurisë në hapësira jo vetëm të Ballkanit Perëndimor ku ende janë ende të diskutueshme influencat dhe reflektimet e faktorëve të sigurisë Perëndim-Lindje.Natyrisht anëtarësimi i Malit të Zi në NATO, ishte njëra prej çështjeve që e aktivizoi edhe shërbimin rus për të ndërhyrë në rrënimin e pushtetit demokratik, që doli nga zgjedhjet e fundit nacionale atje.Ardhjet e disa prej burrështetasve të Shteteve të bashkuara të Amerikës në Prishtinë gjithashtu doli të mos ishin të mjaftueshme për republikën e Kosovës , për klasën politike përgjegjëse.Ajo dështoi të ngrihej në nivelin e përgjegjësisë për të marrë një vendim pozitiv në lidhje me shënjimin e pikës kufitare me Malin e Zi, duke pasur bashkëpunim e konsensus të plotë së paku me dy prej tri partive opozitare.Për hir të së vërtetës duhet thënë se qeveria e Kosovës e kishte kohën e gjithë botës që të arrinte konsensusin me opozitën e ‘çoroditur’, për ta garantuar përgjegjësinë Perëndimore të republikës së Kosovës . Përse kjo nuk ndodhi?!Kushti i liberalizimit të vizave për qeverinë e Kosovës nuk ishte standard vetëm për liberalizim. Ishte kusht, standard e normë e karakterit dhe e natyrës Perëndimore për republikën e Kosovës , e cila, u krijua si shtete, në bashkëpunim dhe bashkërendim me Perëndimi e afërt e të largët.Prandaj Qeveria e Kosovës po e humb shansin për të marrë vendime të mëdha.Asnjë qeveri në botë nuk është treguar e suksesshme pa demonstruar fuqinë për të marrë vendime të mëdha. Asnjë.Asnjë qeveri në botë nuk është në vetvete funksionale dhe gjithëpërfshirëse pa kulturën e vetëkuptueshme të konsensusit me opozitën, së paku, për dy-tre pika kapitale me interes vital jo vetëm për kombin, por edhe për shtetin, shoqërinë, kolektivitetin dhe qytetarin e saj.Dëshmia e mosmarrëveshjeve të dy partive politike, PDK-LDK, në lidhje me buxhetin, është një turp dhe një mjerim i politikës që buron aktualisht prej këtij koalicioni. E çka mund të pritet më shumë?!Mjerimi me takon edhe mua personalisht, pavarësisht nëse jam apo jo përgjegjës!”./Albeu.com/