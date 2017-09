Reagon Ahmeti: AKR 5 ministri, PDK 4 dhe Lista Serbe 3

Shtuar më 04/09/2017, ora 21:49

Kreu i Prishtinës, Shpend Ahmeti ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social në Facebook pas arritjes së marrëveshjes nga AKR-ja e Begjet Pacollit me koalicionin PAN.Ai madje ka zbuluar se si do të jetë ndarja e posteve ministrore me këtë marrëveshje Ahmeti ka theksuar se nga kjo marrëveshje favorizohet më së shumti AKR-ja me 5 dikastere pastaj PDK me 4 si dhe Lista Serbe me 3 dikastere “AKR 5 e PDK 4? Zorr i madh per me i bo 62 vota, perfshi edhe 9 vota te Listes Serbe (3 ministri)”, ka shkruar Ahmeti në facebook . /albeu.com/