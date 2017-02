Reagimi i vonuar i Mustafës / Rusia të mos i japë dhurata Serbisë për të na provokuar

Shtuar më 03/02/2017, ora 15:12

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë e Kosova nuk dëshiron që të ketë marrëdhënie të këqija me Rusinë, por që kjo e fundit duhet të tregohet e kujdesshme me dhuratat që i jep Serbisë.Kjo për shkak se, sipas Mustafës, Serbia po i përdor dhuratat e Rusisë për qëllime propaganduese."Muri është nisur nga Beogradi e jo nga Moska. Ai është nisur me bekimin e Beogradit. Ai është një tren që i është dhënë dhuratë Serbisë.Ne nuk do të dëshironimin që të kemi marrëdhënie të këqija me shtetin e Rusisë. Nuk dëshirojmë që dhuratat që Rusia i jep Serbisë të shfrytëzohen për qëllime të caktuara", ka thënë Mustafa.Kujtojmë se treni i Serbisë me mbishkrimet " Kosova është Serbi" i acaroi edhe më tej marrëdhëniet mes dy vendeve. /albeu.com/