Rashiç konfirmon përçarjen e Listës Serbe

Shtuar më 22/12/2016, ora 14:30

Pjesëmarrja e disa deputetëve të Listës Serbe në seancën e sotme parlamentare është bërë me vetë iniciativë, ka bërë të ditur deputeti serb, Nenad Rashiç, i cili ka shtuar se nuk ka pasur marrëveshje të përbashkët rreth rikthimit në institucioneve."Ne që nga fillimi kemi deklaruar se vendimet duhet të merren në mënyrë unike, por nuk ndodhi një gjë e tillë.Nuk e di se për çfarë arsye disa kolegë tanë filluan sot punën", ka thënë Rashiç.Disa nga deputetët e kësaj Liste u kthyen sot në Kuvendin e Kosovë s, pas një periudhe bojkoti ndaj institucioneve të vendit.Kujtojmë se pak më parë, në një deklaratë për medie, shefi i të ashtuquajturës zyra për Kosovë n i Qeverisë së Serbisë, Marko Gjuriç, ka thënë se një pjesë e Listës Serbe nuk e ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, dhe e ka kundërshtuar kthimin e një numri deputetësh të Listës Serbe në Kuvendin e Kosovë s.Gjuriç i ka quajtur deputetët të cilët u kthyen në kuvend si "besnik ndaj Isa Mustafës", dhe se veprimi i të cilëve sipas tij "ka thyer unitetin e përfaqësuesve të serbëve në Kosovë""Nuk dëshiroj që të përdorë fjalë të rënda dhe në këtë kuptim do të përpiqem që të përmbahem edhe më tej, por nuk mund edhe nuk mund të fajësojë shumë të gjithë ata njerëz, të cilët, ditëve të fundit, funksionarët e Lëvizjes socialiste në Kosovë, po i quajnë tradhtarë.Është e qartë se anëtarët e Lëvizjes socialiste, të Mustafës, Che Gevarën e kanë ndërruar me Enver Hoxhën, për një grusht parash shqiptare.Lista serbe e ka ngrirë pjesëmarrjen në institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes në Prishtinë, në mënyrë që qartësisht ta bëjë me dije se nuk mund të tolerohen sulmet ndaj kushteve minimale për mbijetesë të popullit tonë në Kosovë.Lista Serbe nuk e ka bërë këtë për shaka e as me vullnetin e saj, sepse të tjerët e kanë sjellë në situatë, në të cilën nuk ka pasur zgjidhje.Kthimi i përfaqësuesve të serbëve në 'institucionet e përkohshme të vet-qeverisjes në Kosovë' ka pasur kuptim vetëm në rastin kur pala shqiptare në koalicionin qeverisës, do ta ndryshonte raportin ndaj serbëve dhe të drejtave të tyre.Prandaj, kushdo që e ndërpret këtë protestë të imponuar politike të serbëve të Kosovë s, pa mëdyshje është fajtor për shitjen e interesave kombëtare të serbëve Ata që kanë vendosur për një veprim të tillë, le ta pyesin veten se si do t'i shohin në sy bashkëkombësit e tyre, minatorët në Trepçë dhe anëtarët e familjeve të tyre", ka përfunduar Gjuriç në komunikatën për medie. /albeu.com/