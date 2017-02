Rakiç takon Stoltenberg: Të gjitha çështjet i zgjidhim me dialog

Shtuar më 03/02/2017, ora 16:08

Në vizitën e sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në Kosovë, është paraparë edhe një takim i tij me përfaqësuesit e serbëve në Kosovë.Gjatë takimit, ata i kanë përcjellë Stoltenberg , shqetësimin e komunitetit serb për shkak të situatës aktuale, si dhe gatishmërinë e tyre për të zgjidhur të gjitha çështjet e pazgjidhura në mënyrë paqësore përmes dialogut.Kryetari i Mitrovicës Veriore, Goran Rakiç, ka thënë për "Tanjug", se përfaqësuesit serbë e kanë informuar sekretarin e NATO-s i cili po qëndron për vizitë në Prishtinë, për situatën aktuale në veri të Kosovës."Jemi pajtuar rreth asaj se KFOR-i të jetë garantues i paqes dhe stabilitetit dhe se kështu të mbetet edhe më tej", ka thënë Rakiç.Sipas tij, bisedimet me Prishtinën do të vazhdojnë me ndërmjetësim të BE-së, por nuk kanë folur për rrënimin e murit në veri të Mitrovicës.Në takim me shefin e NATO-s ka qenë edhe zvëvendëskryeministri i Kosovës, Branimir Stojanoviç, ministrit Dalibor Jevtiç dhe kryetari i Graçanicës, Vladeta Kostiç. /albeu.com/