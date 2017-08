Qytetarëve të Mitrovicës iu shtohet një problem i ri

Shtuar më 18/08/2017, ora 23:10

Qyteti i Mitrovicës ka mbetur pa ujë të pijshëm qysh nga mesdita – të premten.Problemi nuk është sanuar as pas orëve të tëra të kaluara me mungesë uji.Arsye e mungesës së ujit nuk janë problemet ujësjellësit , por problemet e KEK-ut me rrymë, ka thënë për Klan Kosovën, zëdhënësi i Ujësjellësit Rajonal Mitrovica, Niman Baliu.Sipas Baliut, mungesa e rrymës pamundëson edhe furnizimin me ujë të pijshëm , porse problemet e tanishme janë brenda kompetencave të KEK-ut dhe pritet që ata t’i sanojnë këto probleme.