Qeveria e re po ua jep çelsat e hambarit Serbisë, po ua jep bujqësinë.

Shtuar më 10/09/2017, ora 12:40

Seaca e e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës ka filluar me fjalimin e ish liderit të Vetëvendosjes Albin Deputeti I Vetëvendosjes, Albin Kurti , ka kritikuar kabinetin e ri qeveritar, pasi sipas tij janë të dobët si nga përmbajtja ashtu edhe nga mënyra e formimit.Ai ka adresuar kritika për mënyrën e zgjedhjes së ministrave, duke thënë se asistent të shefave janë bërë ministra pa pasur lidhje me dikasteret që ata drejtojnë.Ai ka thënë se qeveria e re po mbron interesa që nuk janë të Kosovës , por të Beogradit.“Qeveri ma e dobët që nga pas lufta si për nga formimi ashtu edhe nga përmbajtja. Janë ofru shumë me Beogradin, janë largu nga populli I Kosovës ” ka thënë ai. Kurti ka folur edhe për Ministrinë e Bujqësisë që u ka dhënë Listes Serbe."Vendosën ta bëjnë ministër të bujqësië një serb, ministër nga lista serbe, të atij Beogradi që kurrë nuk ka kërkuar falje për krimet e luftës së fundit.Kjo qeveri që u bë qeveri e sekserëvë thanë se kanë premtu fonde pafund për bujqësi e tash atë ia kanë dhënë listë serbe, turp të ju vij", tha Kurti . /albeu.com/