Qeveria e Kosovës-Serbisë: Nuk do ketë pavarësim të Asociacionit

Shtuar më 03/02/2017, ora 16:19

Qeveria e Kosovës -Serbisë: Nuk do ketë pavarësim të AsociacionitMediet serbe kanë shkruar sot se Kosova po përgatitet për luftë, ndërsa Bajram Gecaj , këshilltar i kryeministrit Isa Mustafa, në një prononcim për "Telegrafin" ka theksuar se populli i Kosovës dhe ata serbë në veri, nuk kanë pse shqetësohen nga asnjë sulm."Veprimet e fundit të qeverisë së Serbisë janë në vazhdën e veprimeve destruktive që vijnë nga ajo anë.Lufta në këtë rajon ka përfunduar në vitin 1999, prandaj populli i Kosovës , e posaçërisht popullata serbe në veriun e Kosovës nuk kanë çfarë të shqetësohen nga asnjë sulm", ka thënë Gecaj I pyetur rreth deklaratës së presidentit serb Tomisllav Nikoliç, i cili kishte thënë se "në rast se Prishtina mendon të jetë e pavarur nga Beogradi, atëherë ne do të kërkojmë pavarësi nga Prishtina", Gecaj theksoi se një gjë e tillë nuk do të ndodhë."Asociacioni i Komunave me shumicë serbe do të themelohet në kuadër të ligjeve dhe Kushtetutës së Kosovës . Nuk flitet këtu për kurrfarë shkëmbimi", është përgjigjur Gecaj Lidhur me deklaratat e Serbisë kryeministri Mustafa dhe presidenti Hashim Thaçi, ftuan Serbinë që të heqë dorë nga praktikat e tilla të cilat nuk i shërbejnë në asnjë formë procesit të pajtimit dhe normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. /albeu.com/