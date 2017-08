Publikohet renditja Botërore, Majlinda Kelmendi bindshëm në krye

Shtuar më 14/08/2017, ora 23:33

Është publikuar renditja e re e Federatës Botërore të Xhudos, dy javë para fillimit të Kampionatit Botëror që mbahet në Budapest të Hungarisë.Dy herë kampionia e botës në kategorinë deri 52 kilogram , Majlinda Kelmendi, vazhdon të mbetet bindshëm e para. Me 3150 pikë, ajo kryeson renditjen, e ndjekur nga braziliania, Erika Miranda, që ka 640 pikë më pak.Në kategorinë e njëjtë, Distria Krasniqi, mbetet në vendin e gjashtë me 1897 pikë.Në kategorinë deri 57 kilogram , Nora Gjakova është në vendin e tetë me 1854 pikë.Në konkurrencën e meshkujve, Akil Gjakova është në pozitën 42 të kategorisë deri në 73 kilogram . Ai ka 584 pikë. Të katër garuesit tonë do të marrin pjesë në Botërorin e Budapestit, që fillon më 28 gusht 2017, ku Kosova synon medalje. /albeu.com/