Pritet të zbardhet rasti Dehari, kthehen nga Austria analizat e videove nga burgu

Shtuar më 27/08/2017, ora 20:29

Në kohën kur do të bëhet një vit që nga vdekja e Astrit Deharit, pritet që në Kosovë të kthehen nga Austria analizat e videove të kamerave të sigurisë në Qendrën e Paraburgimit të Prizrenit.Kjo, për KTV-në, është konfirmuar nga Prokuroria Themelore e Prizrenit, që ka thënë se kjo do të mundësojë vazhdimin e hetimeve.Incizimet ishin dërguar në muajin shkurt në Institutin “IT Forensics BKA” për të vlerësuar autenticitetin e tyre, nëse ka pasur ose jo ndërhyrje në to.Prokurori Metush Biraj ka deklaruar se kjo është një analizë pak më e ndërlikuar, andaj duhet më shumë kohë.Incizimet që janë duke u analizuar janë nga 3 kamera të ndryshme, nga mesnata ndërmjet 4 e 5 nëntorit deri mëngjesin e 6 nëntorit . Astrit Dehari , që po dyshohej për sulmin ndaj Kuvendit të Kosovës, vdiq pasditen e 5 nëntorit në qelinë e tij në Qendrën e Paraburgimit.Që nga ajo ditë, Prokuroria e ka hetuar vetëm pistën e vetëvrasjes, derisa familja Dehari insiston se ai u vra. Për këtë, Kuvendi vendosi që qeveria të paguajë shpenzimet për një hetim të pavarur, të cilin do ta zgjidhte familja .Por, kërkesa u refuzua me arsyetimin se familja Dehari zgjodhi një institut hetues në Zvicër, që nuk është vend i BE-së. /albeu.com/