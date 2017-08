Pritet garë e fortë për Prishtinën (VIDEO)

Shtuar më 24/08/2017, ora 23:49

Subjektet politike i kanë bërë të gjitha përgatitjet për t’i prezantuar kandidatët për kryetarët komunash.Konkurrencë do të ketë mes kandidatëve të partive politike gjithandej Kosovës.Nga Democracy Plus thonë se garë e ngushtë do të zhvillohet në Komunën e Prishtinës, ndërmjet LDK-së dhe Vetëvendosjes.Kurse, nga GAP thonë se disa prej kryetarëve të komunave kanë më tepër epërsi për shkak përformancës të treguar gjatë mandatit të kaluar katërvjeçar.Garë e fortë pritet edhe në qendrat më të mëdha, si Gjakova, Ferizaj e Prizreni.Partitë politike shpesh i rikandidojnë kryetarët aktualë, meqë i njohin më mirë problemet e komunës, por kjo nuk është garancë se ata do ta marrin mbështetjen edhe për një mandat tjetër.