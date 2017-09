Prishtinë/ Ja mesazhi pikëllues i motrës kur mori lajmin që i vranë vëllain

Shtuar më 16/09/2017, ora 17:59

I vrari me katër plumba sot në Prishtinë është Aulon Zeka . Motra e tij, Monika , ka njoftuar se i është vrarë i vëllai derisa ka mallkuar dorasit. Policia e Kosovës ka nisur hetimet por ende askush nuk është arrestuar për këtë vrasje. Edhe Prokuroria ka konfirmuar nisjen e hetimeve derisa rastin e kanë klasifikuar si vrasje e rendë.Motra e Aulon Zekës (16 vjeçar) i cili u gjend i vdekur sot rreth orës 11:00 në rrugën “Gjon Sereqi” në Prishtinë, ka shprehur dhimbje për vëllain tashmë të ndjerë.“Spo di as qysh mi ja nis as qka me thon more vllau jem kujna ju kan tha ato dur e tkan marr kaq heret jau thaft zoti durt breeeee ...Allahu tpast qu nxhenet zemra jem”, ka shkruar Monika Zeka , në FB. Zeka është gjetur sot i pajetë në afërsi të rrugën “Gjon Sereqi’ në Prishtinë. Ndërkohë që policia po merret me identifikimin e personave të dyshuar. Prokuroria e ka cilësuar si vdekje e rëndë./Express