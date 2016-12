Prishtina mohon rikthimin e Lavdrim Muhaxherit në Kosovë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 27/12/2016, ora 09:54

Policia e Kosovës i ka mohuar lajmet e mediave italiane, se Lavdrim Muhaxheri është rikthyer nga lufta në Siri dhe ka shkuar drejt Kosovës Zëdhënësi i policisë së Kosovës , Daut Hoxha i pyetur në lidhje me lajmin e publikuar në media u shpreh se Muhaxheri vazhdon të jetë në Siri Muhaxheri është në kërkim si njëri nga drejtuesit e terroristëve të ISIS dhe kthimi i tij në Ballkan do të konsiderohej një kërcënim jo vetëm për rajonin, por edhe për shumë vende europiane.Kujtojmë se Lavdrim Muhaxheri u rikthye në qendër të vëmendjes muajt e fundit, pasi sipas përgjimeve ishte porositësi i akteve terroriste që ishin planifikuar në Shkodër gjatë ndeshjes Shqipëri-Izrael.Aktet terroriste në Kosovë u parandaluan falë ndërhyrjes në kohë të policisë së Kosovës dhe asaj Shqiptare në bashkëpunim me agjenturën izraelite. /albeu.com/