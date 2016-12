Përgjigjet Mustafa: Nëse Mariçi do ishte shqiptar, do e kisha shkarkuar me kohë (VIDEO)

"Po e them sot publikisht se po të ishte ai një



Por meqenëse jemi në një situatë ku po kemi vullnet dhe po jemi më gjenerozë sa i përket hapësirës për integrimin e komunitetit serb, duke pasur parasysh edhe rrethanat në të cilat ndodhemi, jam munduar që të bisedoj disa herë me të dhe t'i bëj vërejtje që duhet të respektojë ligjin dhe Kushtetutën", ka thënë



"Mendoj që për një kohë të gjatë, ministri Mariç ka vepruar dhe ka dhënë deklarata të cilat kanë qenë në kundërshtim me të qenit anëtar i Qeverisë së Republikës së Kosovës.



I kemi thënë që çdo gjë mund ta thotë në mbledhjen e Qeverisë, si anëtar i saj, por që s'mundet të punojë këtu e të shkojë në Beograd të japë deklarata që janë kundër subjektivitetit edhe shtetëror dhe juridik të vendit", ka thënë



Kryeministri



"Ata janë të interesuar që ministrat e tyre të punojnë në mënyrë që të përfitojë komuniteti serb", ka përfunduar

