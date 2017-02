Përfundon takimi në Rashkë, Vuçiç akuza të rënda ndaj Kosovës

Shtuar më 02/02/2017, ora 19:05

Sapo ka përfunduar në Rashkë takimi i kryeministri Aleksandar Vuçiç me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës.Pas takimit, Vuçiç ka deklaruar se “Prishtina po merret me propagandë të ndytë” dhe se në Bruksel nuk është folur për Asociacionin e komunave me shumicë serbe.“Mesazhi im për serbët është: Mos bini pre e provokimeve, paqja është në interesin tonë”, ka thënë ai, transmeton lajmi.net.“I lus serbët që të qëndrojnë të qetë, me çfarëdo çmimi, që me krenari t’i ruajnë emrat dhe mbiemrat që mos të largohen nga shtëpitë e tyre”, ka thënë Vuçiç para gazetarëve.“Ne kemi pranuar gjithçka që na kanë propozuar ata, mirëpo kemi arritur në një pikë që diçka mos të pranojmë, që të jemi fajtor për gjithçka , dhe që në një pikë të themi se jemi përgjegjës për gjithçka ”, është shprehur më tej ai. /Albeu.com/