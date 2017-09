Presidenti Hashim Thaçi do të takohet këtë javë me Presidentin Trump

Shtuar më 18/09/2017, ora 09:59

President i Republikës së Kosovës , Hashim Thaçi , në krye të delegacionit të Kosovës , i shoqëruar nga Zonja e Parë e shtetit, Lumnije Thaçi , është nisur sot për në Nju Jork, ku do të marrë pjesë në seancën e radhës të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.Mësohet se me ftesë të Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump , dhe Zonjës së Parë, Melania Trump , në margjinat e Asamblesë, presidenti Thaçi dhe Zonja e Parë e Kosovës do të priten nga çifti presidencial Trump "Gjatë vizitës, pritet që Presidenti Thaçi të ketë një takim te shkurtër me Presidentin Trump Gjatë vizitës pesëditore në Nju Jork, presidenti Thaçi do të zhvillojë takime të shumta bilaterale me krerë të shteteve dhe udhëheqës të organizatave të ndryshme ndërkombëtare. Thaçi gjithashtu do të marrë pjesë edhe në takimin e krerëve të gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor, me nikoqire Përfaqësuesen e Lartë të Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme dhe Politkë të Sigurisë, Federica Mogherini.Ne delegacionin e Kosovës është edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i Jashtëm, Behgjet Pacolli." thuhet në komunikatë./albeu.com/