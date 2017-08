Policia italiane mban ende Shpend Ahmetin në Milano

Shtuar më 18/08/2017, ora 11:20

Kreu i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti është ndaluar nga autoritetet italiane në aeroportin e Milanos gjatë natës së djeshme dhe ende nuk është liruar.Gazeta Express shkruan se shkaku se përse Ahmeti po mbahet aty ka të bëjë me faktin se emri i tij korrepondon me emrin e një personi të kërkuar nga interpoli.Në Ministrinë e Jashtme të Kosovës nuk kanë dashur të komentojnë më shumë, por kanë theksuar se Konsullata e Kosovës në Milano është duke u marrë me rastin e Shpend Ahmetit.Ndryshe vetë Ahmeti ka sqaruar dje këtë situatë nga policia italiane Ai mohon të jetë arrestuar, por thotë se ishte vetëm një vonesë me një verifikim më të gjatë në aeroport për shkak të dikujt me emër të ngjashëm në Spanjë.