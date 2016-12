Policia e Kosovës: Lavdrim Muhaxheri nuk është në Kosovë

Shtuar më 27/12/2016, ora 08:49

Media italiane, L’Espresso, së fundimi raportoi se xhelati Lavdrim Muhaxheri është kthyer në Kosovë vet i 400-ti.Mirëpo lajmi.net ka kontaktuar me zëdhënësin e policisë së Kosovë s, Daut Hoxha , i cili ka deklaruar se Lavdrim Muhaxheri nuk është kthyer në Kosovë. Hoxha është shprehur se duke u bazuar në informacionet e Sigurisë së Kosovë s dhe të partnerëve ndërkombëtarë, Muhaxheri vazhdon të jetë në Siri.“Sipas informacioneve të institucioneve të Sigurisë në Kosovë, por edhe partnerëve ndërkombëtarë vlerësohet se Lavdrim Muhaxheri edhe me tutje vazhdon të jetë ne zonën e konfliktit ne Siri”, ka thene Hoxha Mirëpo, burime nga shërbimi sekret italiane në Kosovë që i kishin thënë, L’Espressos se “kasapi i Kaçanikut” (një qytet i vogël në Kosovë, në kufi me Maqedoninë i njohur si qendër e xhihadistëve) prej disa muajsh është kthyer në vendin e tij, në Kosovë së bashku me rreth 300-400 anëtarë të Kalifatit Islamik./Albeu.com/