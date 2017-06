Policia e Kosovës merr masat e sigurisë për ditën e zgjedhjeve

Shtuar më 06/06/2017, ora 18:51

Fushata zgjedhore tashmë është në ditët e fundit. E diela e kësaj fundjave i takon pikërisht daljes në votime të gjithë qytetarëve të Kosovës I gjithë procesi i realizimit të votimeve në vend është i pozicionuar edhe në hartimin e urdhrit operativ të Policisë për planifikimet policore në zgjedhjet parlamentare 2017.Zyra për Informimi në Policinë e Kosovës bën të ditur se Policia e Kosovës përmes hartimit të urdhrit operativ ka bërë të gjitha planifikohet e me qëllim të ofrimit të sigurisë dhe mbarëvajtjes së procesit zgjedhor Sipas këtyre informacioneve në ditën e procesit zgjedhor të angazhuar do të jenë një numër i madh i zyrtarëve policor të profileve të ndryshme, që iu përkasin njësiteve të ndryshme brenda Policisë së Kosovës , të cilës sipas tyre do të jenë të mjaftueshëm. “Planifikimi operativ parasheh implementimin dhe realizimin e operacionit policor në katër faza, duke filluar nga periudha parazgjedhore apo përgatitore vlerësuese, pastaj angazhimi në ofrimin e sigurisë gjatë fushatës parazgjedhore 10 ditore, angazhimi dhe garantimi i sigurisë në fazën kyçe të ditës së zgjedhjeve si dita (Z), si dhe periudha pas zgjedhjeve që parasheh transportin nën përcjellje dhe siguri të PK-së të materialit sensitiv e deri në përfundim të procesit. Policia e Kosovës ka marrë masa shtesë duke caktuar edhe koordinatorë të Policisë me KQZ-në dhe institucionet tjera të angazhuara në këtë proces, si dhe hartimin e një udhëzuesi për zyrtarët policorë lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë e tyre ligjore gjatë procesit zgjedhor ”, thuhet në përgjigjen e Zyrës së Informimit.Gjithashtu është theksuar se qëllimi i këtij urdhri operativ për këtë proces zgjedhor është : Krijimi i një klime të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës si dhe mbajtja e rendit, qetësisë dhe sigurisë publike në vend para-gjatë dhe pas procesit të zgjedhjeve Sigurimin e Qendrave të Votimit, Këshillave Komunale të Zgjedhjeve , Depove Komunale, Qendrës së Numërimit të Rezultateve dhe Depove Qendrore.Përcjellja e sigurt dhe sigurimi i të gjithë materialit sensitiv zgjedhor nga të gjitha destinacionet e parapara sipas planit të sigurisë deri në përfundimin e operacionit policor, që ndërlidhet me procesin zgjedhor , njofton Indeksonline.Inicimi dhe procedimi i çdo vepre penale kundër të drejtës së votimit dhe ndërmarrja e të gjitha masave procedurale/penale ndaj çdokujt që bie ndesh me ligjet pozitive të vendit që rregullojnë/sanksionojnë veprimet e kundërligjshme ndaj zgjedhjeve të lira dhe demokratike në koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me Prokurorin e Shtetit sipas planeve të veprimit dhe marrëveshjeve paraprake të bazuara në ligj.Ndër të tjerash iu është bërë thirrje të gjithë drejtuesve të subjekteve zgjedhore si dhe qytetarëve që lidhur me çdo informacion të dyshuar, apo çështje që ndërlidhet me aspektin e sigurisë të njoftojë Policinë e Kosovës , në mënyrë që të ndërmerren masat e menjëhershme ligjore. /albeu.com/