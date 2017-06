Policia: Do të veprojmë në tërë Kosovën në mbrojtje të votës!

Shtuar më 10/06/2017, ora 18:31

Baki Kelani nga PK-ja, tha se sikurse në zgjedhjet e kaluara, edhe më 11 qershor pritet që të angazhohet një numër i madh i pjesëtarëve të policisë për ofrimin e sigurisë publike dhe mbarëvajtjen e procesit zgjedhor “Do të kemi mjaftueshëm policë të profileve të ndryshme, të njësiteve të ndryshme për të menaxhuar me gjithë procesin zgjedhor në aspektin e ofrimit të sigurisë nga ana e policisë”, u shpreh Kelani.Ai theksoi se me urdhrin operativ të hartuar nga Drejtoria e Policisë në Prishtinë, do të veprohet në gjithë territorin e Kosovës “Urdhri operativ është i hartuar për gjithë territorin e Kosovës dhe normalisht që vlen edhe për pjesën e veriut të Mitrovicës dhe edhe atje do të ketë angazhim të zyrtarëve policorë për aq sa e kërkon nevoja, pra kudo ku shtrihet procesi zgjedhor ”, shpjegoi Kelani.Nga ana tjetër, koordinatorja Nacionale për Zgjedhje, Laura Pula, bëri të ditur se bashkëpunimi me Policinë e Kosovës , Komisionin Qendror të Zgjedhjeve , Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, si dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës , do të jetë shumë i ngushtë në ditën e zgjedhjeve në mënyrë që të mos ketë probleme me procesin zgjedhor Koordinatorja Pula, në deklarimin e saj për media, bëri të ditur se në ditën e zgjedhjeve në terren do të jenë rreth 100 prokurorë, së bashku me staf mbështetës, të cilët do të operojnë dhe kooperojnë në 38 Komuna të Republikës së Kosovës , bashkë me hetuesit e Policisë së Kosovës Organet përgjegjëse thuhet se kanë bërë mobilizime të shtuara për të sanksionuar çdo veprim joligjor në procesin e zgjedhjeve Parashihen edhe dënime mjaft të ashpra për ata që shkelin Ligjin dhe rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare, kanë nënshkruar edhe një memorandum bashkëpunimi për të siguruar mbarëvajtjen e procesit, njofton REL.Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve , Valdete Daka, u bëri thirrje, sidomos partive politike, që t’i respektojnë rregullat dhe Ligjin për zgjedhjet dhe në asnjë formë të mos përpiqen të manipulojnë me votat. /albeu.com/