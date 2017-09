Podujevë/ Gjuan me armë por pendohet

Rreth kësaj teme:

Pejë/ Kërcënon familjen me motosharrë

Shtuar më 11/09/2017, ora 11:49

Një person gjatë ditës së djeshme ka shtënë me armë zjarri duke rrezikuar kështu edhe të pranishmit.Pas, intervisitiit, me urdhër të prokurorit dyshuari është dërguar në mbajtje."Podujevë, më 10.09.2017 13:45. Është arrestuar i dyshuari mashkull K/Shqiptar pasi që i njëjti dyshohet se ka shtënë me armë zjarri. I dyshuari ka dorëzuar vullnetarisht pistoletën me një karikator e cila është konfiskuar, ndërsa pas intervistimit me urdhër të prokurorit , i dyshuari është dërguar në mbajtje." thuhet në komunikatë./albeu.com/