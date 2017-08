Përfundon mbledhja e PDK-së, ja çfarë u diskutua

Shtuar më 18/08/2017, ora 18:33

Ka përfunduar mbledhja e Kryesisë dhe e Këshillit Drejtues të PDK-së, në të cilën ka marrë pjesë edhe kreu i partisë Kadri Pas përfundimit të mbledhjes, e cila u konsideruar si e rregullt, Dlerta Deliu e kësaj partie tha se brenda takimit është diskutuar për procesin e zgjedhjeve lokale, të parapara të mbahen më 22 tetor.Ajo nuk ka treguar nëse është folur për emra konkret për kandidatët e PDK’së për kryetar komunash, por ka thënë se një pjesë e emrave që do ti paraqesë kjo parti do të ketë kandidat të rijn, shkruan Gazeta Express Po, sipas Deliut në garë do të vazhdojnë të jenë edhe disa nga kryetarët e komunave që deri tash ka drejtuar PDK’ja e të cilët janë treguar të suksesshëm.“PDK do të garojë me platformë më të mirë ku edhe do të dal si partia e parë”, ka deklaruar Blera Deliu pasi ka dalë nga mbledhja , trasmeton Express Kjo mbledhje u thirr nga kryetari Kadri Veseli , dhe ka zgjatur rreth dy orë.